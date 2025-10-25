В ХМАО взлетели цены на алкоголь, лекарства и бензин

В ХМАО с начала года стоимость бензина выросла на 11,1%. Также в топ подорожавших товаров вошли медикаменты и алкоголь. Такие данные приводят аналитики Тюменьстата.
