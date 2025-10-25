Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ХМАО взлетели цены на алкоголь, лекарства и бензин

В ХМАО с начала года стоимость бензина выросла на 11,1%. Также в топ подорожавших товаров вошли медикаменты и алкоголь. Такие данные приводят аналитики Тюменьстата.

В ХМАО с начала года стоимость бензина выросла на 11,1%. Также в топ подорожавших товаров вошли медикаменты и алкоголь. Такие данные приводят аналитики Тюменьстата.

Читать далее.