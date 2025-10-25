Казахстанский чемпион готов возглавить мировую федерацию бокса

В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing в качестве официальной международной федерации, что позволило ей курировать бокс на мировом уровне. Уже в марте того же года комитет принял решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе — значительное достижение, к которому Головкин приложил личные усилия.