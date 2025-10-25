Казахстанский чемпион готов возглавить мировую федерацию бокса

Серебряный призёр Олимпийских игр, президент Национального олимпийского комитета Казахстана и председатель Олимпийской комиссии World Boxing Геннадий Головкин официально включён в список кандидатов на пост президента Международной федерации бокса World Boxing, передает DKNews.kz.
Выборы нового президента организации состоятся 23 ноября в Риме в рамках Конгресса World Boxing. Этот конгресс станет ключевым событием в развитии новой международной федерации, созданной с целью укрепления позиций олимпийского бокса и возвращения доверия к этому виду спорта на мировом уровне.
Федерация World Boxing была основана в апреле 2023 года. Уже в сентябре 2024-го Геннадий Головкин возглавил новую Олимпийскую комиссию WB, основным направлением работы которой стало налаживание сотрудничества с Международным олимпийским комитетом (МОК). Главная цель — сохранить бокс в программе Олимпийских игр и добиться полного признания организации МОК.
В феврале 2025 года МОК временно признал World Boxing в качестве официальной международной федерации, что позволило ей курировать бокс на мировом уровне. Уже в марте того же года комитет принял решение о включении бокса в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе — значительное достижение, к которому Головкин приложил личные усилия.
Геннадий Головкин — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года и чемпион мира 2003 года среди любителей. На профессиональном ринге он стал чемпионом мира по версиям IBF (2015−2018, 2019−2023), IBO (2011−2018, 2019−2023) и WBA (2010−2018, 2022−2023).
Головкин вошёл в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса, одержав 23 победы подряд нокаутом. Его имя давно стало символом дисциплины, честности и выдающегося спортивного мастерства.
Выдвижение Геннадия Головкина на пост президента World Boxing рассматривается экспертами как логичный шаг: спортсмен, объединивший выдающуюся карьеру на ринге и активную работу в спортивном управлении, способен укрепить позиции федерации на международной арене и вернуть олимпийскому боксу статус одного из главных видов спорта.