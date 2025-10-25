Хоккеист Овечкин забросил 899-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Александр Овечкин, признанный второй звездой встречи, забросил свою вторую шайбу в сезоне-2025/26 в гостевом матче регулярного чемпионата против «Коламбуса». Теперь у него 126 голов в октябрьских играх НХЛ — это рекорд месяца.