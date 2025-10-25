Хоккеист Овечкин забросил 899-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 899-ю шайбу в карьере в НХЛ, обновив рекорд лиги по количеству голов за всю её историю.
Матч в Коламбусе завершился победой гостей со счётом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39-я минута), Александр Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У хозяев гол забил Дентон Матейчук (51).
Александр Овечкин, признанный второй звездой встречи, забросил свою вторую шайбу в сезоне-2025/26 в гостевом матче регулярного чемпионата против «Коламбуса». Теперь у него 126 голов в октябрьских играх НХЛ — это рекорд месяца.
В прошлом сезоне Овечкин превзошёл Уэйна Гретцки и его 894 гола в регулярных чемпионатах. Сегодня он является бесспорным рекордсменом НХЛ с 899 заброшенными шайбами.
Недавно российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, проведя на льду 16 минут, отметился голевой передачей.