В Хабаровске полицейский помог матери с ребёнком, в которых въехал грузовик

Саморуков, возвращавшийся в свой выходной с дачи, остановился, чтобы помочь пострадавшим. По словам полицейского, жизни матери и ребёнка спасли подушки безопасности и автокресло. Участковый открыл заклинившую дверь, пересадил женщину и её дочь в свой автомобиль, после чего вызвал скорую помощь. Он также зафиксировал место происшествия, снял данные с видеорегистратора, уведомил страховую компанию о случившемся и организовал эвакуацию машины.