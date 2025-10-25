В Хабаровске полицейский помог матери с ребёнком, в которых въехал грузовик

Жительница Хабаровска поблагодарила участкового за помощь после серьёзного ДТП. Капитан полиции Анатолий Саморуков стал очевидцем аварии и оказал помощь женщине и её дочери до приезда экстренных служб, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошёл в конце сентября на одной из загородных трасс. Грузовик задел легковой автомобиль, который совершал обгон. Тяжёлую машину занесло, и она столкнулась с автомобилем хабаровчанки, ехавшей с пятилетней дочкой. От удара оба транспортных средства отбросило в кювет.
Саморуков, возвращавшийся в свой выходной с дачи, остановился, чтобы помочь пострадавшим. По словам полицейского, жизни матери и ребёнка спасли подушки безопасности и автокресло. Участковый открыл заклинившую дверь, пересадил женщину и её дочь в свой автомобиль, после чего вызвал скорую помощь. Он также зафиксировал место происшествия, снял данные с видеорегистратора, уведомил страховую компанию о случившемся и организовал эвакуацию машины.
«Мне кажется, на моём месте так поступил бы каждый автолюбитель. Помочь попавшему в беду на дороге для меня в порядке вещей, поскольку когда-нибудь помощь может понадобиться и мне», — отметил капитан полиции.