В Лососине Советско-Гаванского района открыта Парта Героя

В средней школе № 6 поселка Лососина в Советско-Гаванском районе появилась Парта Героя. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», она открыта в честь Дмитрия Синявского Владимировича, погибшего в августе 2024 года в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО под Ольговкой.
В школе его вспоминают как отзывчивого талантливого человека, чья энергия сочеталась с ответственным отношением к учёбе. После школы Дмитрий получил средне-специальное образование. Во время Русской весны он добровольцем отправился на Донбасс, чтобы помогать ополченцам.
Был награждён медалью «За оборону Славянска» и почётной медалью ополчения Севастополя.
В Луганске Дмитрий принял посвящение в казачество и позже написал книгу «Записки русского солдата: дороги веры и преданности».
В 2023 году Дмитрий Синявский добровольцем ушёл на СВО. В августе 2024 года его штурмовая группа попала в окружение в селе Ольговка.
Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга Дмитрий Синявский Владимирович был посмертно награждён орденом Мужества.
— Быть воином — это значит проживать каждый свой день, как последний, и самоотверженно выполнять поставленные командованием боевые задачи. Таким был и Дмитрий Владимирович, — отметила на церемонии открытия заместитель главы Советско-Гаванского района по экономике Анна Пилипенко.
За Партой Героя будут сидеть ученики, показывающие отличные результаты в учёбе и активно участвующие в жизни школы. Право первой сесть за парту предоставили 7-класснице Таисии Жулидовой.
Открытая Парта Героя стала седьмой по счёту в Советско-Гаванском районе.