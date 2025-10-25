В Лососине Советско-Гаванского района открыта Парта Героя

В школе его вспоминают как отзывчивого талантливого человека, чья энергия сочеталась с ответственным отношением к учёбе. После школы Дмитрий получил средне-специальное образование. Во время Русской весны он добровольцем отправился на Донбасс, чтобы помогать ополченцам.