Три загадки в королевстве чудес: в «Мире Уолта Диснея» зафиксирована череда смертей

За менее чем две недели в парке «Мир Уолта Диснея» во Флориде произошел третий смертельный случай. Как сообщает The New York Post со ссылкой на судмедэкспертов округа Ориндж, череда трагедий омрачила образ «волшебного» парка.
Так, на территории отеля Disney’s Contemporary Resort была зафиксирована смерть мужчины. Официальные представители не стали комментировать причины и время летального исхода. Инцидент получил огласку после публикации в TikTok, где запечатлены сотрудники правоохранительных и экстренных служб на месте.
«Я не знаю, прыгнул ли кто-то или случайно упал и разбился насмерть, но произошло что-то страшное», — сказал один из постояльцев отеля.
Уточняется, что череда трагедий продолжается в стенах «Мира Уолта Диснея». Всего неделю назад его культовая А-образная башня стала местом гибели молодой женщины. Саммер Эквитц из Чикаго, недавно вышедшая замуж и вернувшаяся в Диснейуорлд, где провела медовый месяц, совершила суицид.
Кроме этого, 21 октября, на одном из аттракционов скончался 60-летний мужчина, потеряв сознание.
