Суд объявил в международный розыск куратора террористки Треповой*

Напомним, что покушение на Владлена Татарского произошло в одном из баров Санкт-Петербурга в начале апреля 2023 года. В результате мощного взрыва, прогремевшего в этом заведении, погиб сам военкор, а также пострадали десятки человек. Виновницей этой трагедии стала Дарья Трепова*, которая подарила Татарскому статуэтку, в которой была скрыта бомба. Девушка частично признала свою вину в организации теракта, однако утверждает, что не знала о наличии взрывчатого вещества. В январе 2024 года суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии.