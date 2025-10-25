СК предупреждает о риске выхода на тонкий лед в Новосибирске

С наступлением осени и понижением температуры в регионе фиксируются случаи выхода людей на лед, который ещё недостаточно прочен и представляет угрозу для жизни и здоровья. В связи с этим Следственный комитет России напоминает о серьезной опасности, связанной с беспечностью на водоемах.