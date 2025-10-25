СК предупреждает о риске выхода на тонкий лед в Новосибирске

Следователи СК РФ по Новосибирской области предупреждают о рисках выхода на тонкий лед водоемов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
С наступлением осени и понижением температуры в регионе фиксируются случаи выхода людей на лед, который ещё недостаточно прочен и представляет угрозу для жизни и здоровья. В связи с этим Следственный комитет России напоминает о серьезной опасности, связанной с беспечностью на водоемах.
Так, 23 октября 2025 года в Коченевском районе 44-летний мужчина провалился под лед, направляясь на рыбалку. В связи с этим происшествием проводится доследственная проверка.
Осень и ранняя зима часто сопровождаются нестабильной погодой, что приводит к образованию слабых слоев льда. Внешне лед может выглядеть крепким, но под ним могут скрываться промоины, участки тонкого льда и места с сильным течением, где лед практически отсутствует.
Следователи напоминают родителям, что нужно внимательно следить за детьми и разъяснять им опасность игр на льду. Дети должны понимать, что неокрепший лед может треснуть под их весом без предупреждающего шума.
Кроме того, следственный отдел по Дзержинскому району продолжает расследование уголовного дела по факту утопления двух мальчиков 16 октября 2025 года на водоеме.
Категорически запрещается выезд на лед на транспортных средствах, так как высокая масса может привести к трагическим последствиям.
Любителям зимней рыбалки рекомендуется проявлять осторожность и дожидаться образования надежного льда. Вода остается опасным объектом в любое время года, и пренебрежение мерами предосторожности может привести к непоправимым последствиям.
Соблюдение простых правил безопасности — залог вашей жизни и безопасности ваших близких!