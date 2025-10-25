Какие обычные монеты могут стоить сотни тысяч рублей в 2025

Коллекционирование монет — это не просто хобби, а целый мир, где история оживает в металле, а удачная находка может оплатить отпуск.
Нумизмат Алексей Волков рассказал omsk.aif.ru, почему монеты сродни психотерапии, как отличить ценный экземпляр в своей копилке и почему цифровой рубль никогда не заменит звонкой монеты.
Охота за редкостями.
Ирина Аксёнова, omsk.aif.ru: Алексей, когда вы поняли, что коллекционирование — это ваше?
Алексей Волков: Интерес пришёл ещё в детстве. Помню, как друзья собирали значки, фантики, вкладыши от жвачки. Я тоже что-то подбирал, но по-настоящему «заболел» в 2010 году, когда приобрёл свой первый металлодетектор. Это открыло другую реальность: я сам стал находить монеты разных периодов, нательные кресты, пуговицы. Это уже был не просто сбор, а настоящие археологические приключения.
— Что вам даёт это увлечение, кроме азарта поиска?
— Это своего рода успокоение для психики, отдушина. Позволяет забыть о проблемах, рутине и уйти в интересный мир. Это всегда новое знание. Ведь каждая монета или марка — это целый пласт истории: события, правители, символика. Коллекционируя, невольно становишься исследователем и расширяешь кругозор.
— Насколько велика ваша коллекция и как вы её пополняете?
— Основная часть — нумизматика. Монеты периода СССР, Российской империи, начиная от Ивана Грозного, есть иностранные; банкноты, награды, марки, нательные кресты, даже бутылочки от парфюма царских времён.
У меня дома настоящий мини-музей. Гости часто просят провести для них экскурсию, и я с удовольствием рассказываю историю каждого экспоната. Сейчас я почти не покупаю экспонаты — в основном нахожу их сам.
— Правда ли, что в земле до сих пор можно найти много монет, и насколько эффективен металлодетектор в их поиске?
— Абсолютная правда! Монет в земле огромное количество, встречаются и настоящие клады. Но хочу сразу предупредить: лёгкой добычи не ждите. Успех напрямую зависит от вашего упорства и готовности посвящать этому время. Есть простое правило: чем больше копаешь, тем больше находишь. Что касается металлодетектора — это не просто помощник, а основной инструмент, без него серьёзный поиск просто невозможен.
— Каким монетам вы отдаёте предпочтение?
— Для коллекционера все его монеты как дети — каждая по-своему уникальна и ценна. Но если говорить о предпочтениях, то большинство нумизматов, включая меня, особенно ценят крупные монеты — они приятнее лежат в руке.
Меня лично впечатляют монеты со сложным детализированным сюжетом. Например, двухкопеечные времён Екатерины II с Георгием Победоносцем — можно часами разглядывать каждую деталь: доспехи, лицо воина, фигуру коня, дракона… Или пятаки времён Александра II, на них орёл настолько детализирован, что видно каждое пёрышко. Чем сложнее работа гравёра, чем искуснее выполнена монета, тем большее эстетическое удовольствие она приносит.
— Как правильно хранить свою коллекцию?
— Сегодня для этого есть всё необходимое: специальные альбомы, холдеры для монет, различные средства по уходу. Всю информацию легко найти в интернете.
Главный принцип — полная изоляция от внешней среды. Монета или купюра не должна пылиться, намокать, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. При этом вы должны иметь возможность в любой момент рассмотреть экспонат — идеально подходит хранение за стеклом или в прочной пластиковой капсуле. Наша задача — сохранить предмет в том виде, в каком он к нам попал.
Цена вопроса.
— Как новичку не заблудиться в этом многообразии и с чего начать?
— Главное — найти свою тему. Прислушайтесь к себе: что вас по-настоящему цепляет? Посмотрите в интернете фотографии монет, банкнот, марок. Это классика. Изучите информацию, почитайте литературу.
Коллекционирование бывает разным по затратам. Например, марки или значки — часто недорогой материал, можно начать с малого. А можно собирать что-то совсем необычное: пластиковые карты, спичечные коробки, ключи. Направлений — тысячи!
Надо найти то, что по-настоящему греет душу. Не гнаться за дорогими экземплярами сразу, а начать с малого, учиться, общаться с единомышленниками. Это хобби, которое не только лечит душу, дарит радость открытий, но и может стать надёжным финансовым тылом.
— Правда, что современные монеты могут стоить тысячи рублей?
— Не только тысячи, но и сотни тысяч! И причина чаще не в браке, а в крошечном тираже. Например, монеты 2003 года или 1, 2, 5 рублей 2011 года Санкт-Петербургского монетного двора сегодня могут стоить 100−200 тысяч рублей.
У меня был уникальный случай. В 2013 году я получил сдачу в магазине и среди мелочи обнаружил пятак 2003 года. Не поверил своим глазам! Проверил через лупу — да, тот самый, редкий. Тогда я продал его на аукционе за 8000 рублей, хотя сейчас он стоит намного дороже. Так что советую всем внимательнее смотреть на сдачу!
— Насколько велика угроза столкнуться с поддельными монетами и как новичку не купить фальшивку?
— К сожалению, подделки встречаются очень часто — это проблема всех эпох, от царских времён до наших дней. Мошенники всегда были и будут. Сегодня рынок просто наводнён фальшивками, которые выдают за раритеты. Чаще всего страдают новички: им могут подсунуть грубую подделку, выдав за редкий экземпляр и запросив за него большие деньги. Поэтому главное правило — сначала получите базовые знания, изучите литературу, а уж потом совершайте серьёзные покупки.
Хобби или инвестиция?
— Для вас нумизматика — страсть или способ вложения денег?
— И то и другое. Коллекционирование — это страсть, изучение истории, эстетическое удовольствие. Но это и отличные инвестиции. Многие экземпляры со временем только дорожают. То, что купил 10 лет назад за условные 10 тысяч, сегодня может стоить 30 или 50 тыс. руб.
Рынок нумизматики в России набирает обороты. Это живой экономический организм: когда срочно нужны деньги, хорошую коллекцию всегда можно выгодно и быстро продать.
— Как вы относитесь к цифровому рублю? Считаете ли, что он вытеснит привычные деньги?
— Материальные деньги могут быть заменены цифровыми лишь частично. Для государства это, конечно, удобно и экономно. Но интернет и электричество — вещи уязвимые. Отключили свет — и ты не можешь расплатиться. А монету можно потрогать, спрятать, передать. Я считаю, что от традиционных денег уходить нельзя. Цифровой рубль может быть лишь дополнением.