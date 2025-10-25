Какие обычные монеты могут стоить сотни тысяч рублей в 2025

У меня был уникальный случай. В 2013 году я получил сдачу в магазине и среди мелочи обнаружил пятак 2003 года. Не поверил своим глазам! Проверил через лупу — да, тот самый, редкий. Тогда я продал его на аукционе за 8000 рублей, хотя сейчас он стоит намного дороже. Так что советую всем внимательнее смотреть на сдачу!