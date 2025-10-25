Ричмонд
Пермский стрелок уничтожил украинский БПЛА на боевом задании в зоне СВО

В ходе проведения спецоперации ВС РФ боец из Пермского края уничтожил беспилотник ВСУ. Гвардии младшему сержанту Андрею (фамилия не указана в целях безопасности) было поручено доставить боеприпасы артиллерийской батарее на территории ДНР. Об этом URA.RU сообщили в ветеранской организации «Сила в братстве — 59».

Читать далее.

