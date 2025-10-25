Нижегородские баскетболисты из спортшколы «Мещера» завоевали золотые медали на Первенстве ПФО

Нижегородские баскетболисты спортивной школы «Мещера» завоевали золотые медали на Первенстве Приволжского федерального округа сезона 2025/26. Межрегиональные соревнования по баскетболу проходили в городе Салават республики Башкортостан среди юношей до 14 лет (2013 г. р.). Об этом рассказали в городском департаменте физической культуры и спорта.