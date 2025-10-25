Ричмонд
Овечкин повторил рекорд Гретцки по голам в октябрьских матчах НХЛ

Хоккеист забил 899-й гол в своей карьере.

Источник: Аргументы и факты

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб «Вашингтон Кэпиталз», достиг нового исторического рубежа, сравнявшись с легендарным Уэйном Гретцки по количеству голов, заброшенных в октябрьских матчах НХЛ.

Во время встречи с «Коламбус Блю Джекетс» форвард отличился на 42-й минуте, отправив шайбу в ворота соперника. Этот результат стал для него 126-м голом, забитым в октябре за время выступлений в лиге.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проведет перед одной из домашних игр Национальной хоккейной лиги (НХЛ) церемонию в честь 900 голов и 1 500 сыгранных матчей капитана и нападающего команды Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.