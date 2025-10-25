Прокуратура Новосибирской области изъяла контрафактную одежду на 6 миллионов

Уголовное дело в отношении местной предпринимательницы было возбуждено по статье о незаконном использовании чужого товарного знака, причинившем крупный ущерб. В ходе расследования у неё была изъята продукция, незаконно маркированная чужими брендами. Однако мировой судья, рассматривавший дело, принял решение прекратить производство в связи с истечением срока давности и вернуть весь объём контрафакта самой предпринимательнице.