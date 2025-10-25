Ричмонд
Прокуратура Новосибирской области изъяла контрафактную одежду на 6 миллионов

В ходе расследования у нее была изъята продукция, незаконно маркированная чужими брендами.

Источник: Om1 Новосибирск

Позиция прокуратуры Колыванского района позволила изъять в доход государства крупную партию контрафактной одежды и обуви, которую местный предприниматель пытался вернуть через суд. Пресечена была попытка легализовать товар на общую сумму свыше шести миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении местной предпринимательницы было возбуждено по статье о незаконном использовании чужого товарного знака, причинившем крупный ущерб. В ходе расследования у неё была изъята продукция, незаконно маркированная чужими брендами. Однако мировой судья, рассматривавший дело, принял решение прекратить производство в связи с истечением срока давности и вернуть весь объём контрафакта самой предпринимательнице.

Не согласившись с такой позицией, прокурор района внёс апелляционное представление в Колыванский районный суд. Вышестоящая инстанция поддержала позицию надзорного ведомства, отменив прежнее постановление в части, касающейся судьбы вещественных доказательств.

«После повторного рассмотрения мировым судьёй доводы прокуратуры приняты во внимание, вынесено постановление о конфискации имущества в доход государства», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.