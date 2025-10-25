В новосибирских школах с 2026 года введут предмет по духовной культуре

В школах Новосибирской области, как и других регионов страны, с 1 сентября 2026 года будет преподаваться предмет «Духовно-нравственная культура России». Его решили ввести для того, чтобы заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, а также познакомить его с историческими, культурными и духовными основами России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.