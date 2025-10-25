Ричмонд
В новосибирских школах с 2026 года введут предмет по духовной культуре

Вводить его как отдельный предмет на ЕГЭ не планируют.

Источник: Комсомольская правда

В школах Новосибирской области, как и других регионов страны, с 1 сентября 2026 года будет преподаваться предмет «Духовно-нравственная культура России». Его решили ввести для того, чтобы заложить прочный фундамент общекультурного, ценностно-мировоззренческого развития личности школьника, а также познакомить его с историческими, культурными и духовными основами России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.

Уточняется, что знания, которые будут давать школьникам в рамках этого курса, будут носить метапредметный характер. В дальнейшем они пригодятся и будут развиваться при изучении истории, обществознания и литературы.

Таким образом, новый курс поможет школьникам понимать процессы и явления, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам.

— Введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по курсу «Духовно-нравственная культура России» не планируется, — добавили в пресс-службе.