Старшая дочь Сергея Усольцева высказалась о версии с побегом семьи в США

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября в Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски были свернуты 12 октября. До сих пор судьба семьи остается неизвестной — сейчас есть 15 версий пропажи. Свои прогнозы высказали даже шаманы. Однако основной остается несчастный случай — Усольцевы заблудились в тайге из-за резко изменившейся погоды.