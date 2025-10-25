Старшая дочь Сергея Усольцева высказалась о версии с побегом семьи в США

Старшая дочь Сергея Усольцева рассказала, что думает о пропаже семьи и версии с побегом в США. Она дала короткий комментарий нашим коллегам из aif.ru.
Светлана Вершинина заявила, что версия о побеге — это всего лишь сплетни и слухи. От дальнейших комментариев она отказалась.
Напомним, ранее сын пропавшей Ирины Усольцевой, Даниил Баталов, рассказал, почему мать не могла покинуть страну.
«Она не такой человек», — говорит он. В подтверждение своих слов молодой человек приводит простой, но красноречивый факт: дома остался кот, которому оставили еды всего на два дня.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью пропали 28 сентября в Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски были свернуты 12 октября. До сих пор судьба семьи остается неизвестной — сейчас есть 15 версий пропажи. Свои прогнозы высказали даже шаманы. Однако основной остается несчастный случай — Усольцевы заблудились в тайге из-за резко изменившейся погоды.