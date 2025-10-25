Корейский окунь угрожает экосистемам Черного, Мраморного и Средиземного морей

«Корейский окунь действительно вселился в Черное море с Дальнего Востока. Он может представлять угрозу для местной ихтиофауны, так как быстро расселяется, конкурирует с местными видами за кормовую базу, потребляет прибрежные виды. Он может существенно повлиять на структуру экосистемы — и это может коснуться и рыб, и бентос; и соотношение различных видов и таксономических групп вскоре, вероятно, будет другим, изменятся связи между видами. Также при вселении обычно сокращается биоразнообразие, и с одной стороны, конечно, нам как ученым интересно наблюдать за эволюционным процессом, а с другой мы теряем свою местную фауну», — рассказал Куцын.