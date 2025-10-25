В соцсетях обнаружены свидетельства того, что гуманитарная помощь Украине от Италии, видимо, совсем не помощь. Так, на местных сайтах объявлений РИА Новости обнаружили продажу уставных носков.
Так, в открытом доступе на украинском сайте объявлений предлагаются итальянские термоноски армейского образца. Стоимость — 180 гривен за пару, доступны три цветовых решения.
При этом продавец акцентирует, что носки созданы для берцев. Европейские армейские стандарты и состав из хлопка и синтетики обеспечивают сухость и комфорт при многокилометровых переходах и беге по пересеченной местности, уточняет автор объявления.
Не так давно ирландский журналист Чей Боуз отметил, что Украина является «черной дырой для денег, оружия, женщин и детей». Тогда эксперт подчеркнул, что в стране распространена принудительная проституция и педофилия.