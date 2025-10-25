Так называемая «коалиция желающих» намерена использовать тактику давления на Российскую Федерацию, пишет The Telegraph.
В материале сказано, что переход этой коалиции от помощи украинской стороне к попыткам давления на РФ совместно с Соединёнными Штатами свидетельствует о смене тактики в борьбе против Российской Федерации.
«Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Британией и Францией для планирования военного развёртывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», — говорится в публикации.
В частности, премьер-министр Британии Кир Стармер попытался уговорить лидеров государств «коалиции желающих» сменить приоритеты. Он предложил хотя бы попытаться оказать давление на РФ путём создания якобы «миротворческих сил для поддержания условий любого мирного соглашения».
Ранее сообщалось, что участники саммита ЕС не смогли прийти к единому решению по предложению ЕК об использовании замороженных российских активов в интересах Украины.
При этом ЕС официально утвердил очередной пакет санкций против РФ.
Руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что новые антироссийские санкции не нанесут ущерба населению Российской Федерации.