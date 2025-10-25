Россиянкам хотят увеличить пенсии за воспитание детей

Сейчас период отпуска по уходу за детьми частично включается в страховой стаж. Но по уходу за четырьмя детьми можно получить максимум шесть лет стажа и около 24 пенсионных баллов, а минимальное количество баллов для начисления страховой пенсии — 30. Если женщина не имела официальной работы, то она остаётся со страховой пенсией на уровне прожиточного минимума. Таким образом, выполнив социально значимую задачу, женщина в части пенсионного обеспечения формально приравнивается к безработным тунеядцам.