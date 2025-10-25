Ричмонд
Россиянкам хотят увеличить пенсии за воспитание детей

Председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов предложил увеличить пенсионные надбавки женщинам, воспитавшим детей, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Сейчас период отпуска по уходу за детьми частично включается в страховой стаж. Но по уходу за четырьмя детьми можно получить максимум шесть лет стажа и около 24 пенсионных баллов, а минимальное количество баллов для начисления страховой пенсии — 30. Если женщина не имела официальной работы, то она остаётся со страховой пенсией на уровне прожиточного минимума. Таким образом, выполнив социально значимую задачу, женщина в части пенсионного обеспечения формально приравнивается к безработным тунеядцам.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить страховой стаж, начисляемый женщинам, воспитывающим детей — засчитывать три года стажа за полтора года отпуска по уходу за ребёнком независимо от того, вышла мать из «декретного» отпуска в полтора года малыша или в три. Этот законопроект сейчас находится в Госдуме на рассмотрении в третьем чтении.

По мнению депутата Сергея Гаврилова, нужно расширять не только учёт стажа и пенсионных баллов, но и обеспечить матерям надбавки к пенсии, устанавливая повышающие коэффициенты за каждого ребёнка, который достиг совершеннолетия и приступил к трудовой деятельности, то есть включился в экономику страны. Таким образом, материнство станет социально значимой деятельностью.

Саму систему пенсионных баллов Миронов предлагал отменить вообще как непрозрачную и не совсем честную — баллы можно докупать, по нынешним расценкам один балл стоит порядка 60 тысяч рублей.