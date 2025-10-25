Прокуратура обнаружила 55 домов во Владивостоке, в которые не подали тепло

Прокуроры Владивостока после обращений жителей и публикаций о перебоях теплоснабжения в социальных сетях провели проверку качества коммунальных услуг. Установлено, что отопление и горячая вода отсутствовали в 55 многоквартирных домах города, среди них — дома на улицах Кутузова, Чапаева, Русская, Баляева, Луговая, Кузнецова, Пограничная, а также на проспекте 100-летия Владивостоку.
Как написал Telegram-канал Прокуратуры Приморского края, руководителю ресурсоснабжающей организации направлены представления об устранении выявленных нарушений. Также поднят вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения коммунальной услуги).
В результате надзорных мероприятий начался аварийно-восстановительный ремонт тепловых сетей, по ряду адресов теплоснабжение уже восстановлено. Контроль ситуации будет сохранён до полного завершения работ по восстановлению отопления и горячего водоснабжения по всем адресам.