Прокуратура обнаружила 55 домов во Владивостоке, в которые не подали тепло

Прокуроры Владивостока после обращений жителей и публикаций о перебоях теплоснабжения в социальных сетях провели проверку качества коммунальных услуг. Установлено, что отопление и горячая вода отсутствовали в 55 многоквартирных домах города, среди них — дома на улицах Кутузова, Чапаева, Русская, Баляева, Луговая, Кузнецова, Пограничная, а также на проспекте 100-летия Владивостоку.