Волгоградские теннисисты провели лишь по матчу

23-летняя Анастасия Захарова (84) играла в китайском городе Гуанчжоу на турнире Guangzhou Open. Ее соперницей стала 36-летняя китаянка Шуай Чжан (122). За последний месяц спортсменки встретились во второй раз и второй раз победу одержала китаянка — 6:4, 6:1.