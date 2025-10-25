Алло, это ностальгия? Как тренд на старые телефоны добрался до Узбекистана

Молодёжь возвращает в моду стационарные телефоны — устройства, которые ещё недавно казались безнадёжно устаревшими. Сегодня они снова появляются в интерьерах, на фото и видео в TikTok и Pinterest. Телефон с проводом теперь стоит на туалетном столике или рядом с аромасвечами и книгами — это часть стиля, который называют digital nostalgia («цифровая ностальгия»).