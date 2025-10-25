Алло, это ностальгия? Как тренд на старые телефоны добрался до Узбекистана

Что это за мода такая — давайте разбираться.
Современные смартфоны удобны и технологичны, но, как выяснилось, в жизни всегда есть место ностальгии по «старым добрым временам». На волне интереса к винтажу появился новый тренд — ретро-трубки и старые телефоны, которые вдруг снова стали актуальны.
Молодёжь возвращает в моду стационарные телефоны — устройства, которые ещё недавно казались безнадёжно устаревшими. Сегодня они снова появляются в интерьерах, на фото и видео в TikTok и Pinterest. Телефон с проводом теперь стоит на туалетном столике или рядом с аромасвечами и книгами — это часть стиля, который называют digital nostalgia («цифровая ностальгия»).
Интересно, что аналоговые телефоны теперь можно легко подключить к смартфону с помощью Bluetooth-адаптеров. Они позволяют принимать звонки через старую трубку, сохраняя ваш номер и связь с современными гаджетами.
Тренд № 1. Ретро-трубка к смартфону.
Для любителей винтажа придумали специальный гаджет — ретро-трубку, которую можно подключить к современному смартфону. Забавный аксессуар работает даже с iPhone.
Например, яркую модель выпустила компания Native Union, вдохновившись классическими бакелитовыми телефонами 50-х годов прошлого века. На Wildberries, Ozon и AliExpress уже доступны десятки бюджетных версий. Цены стартуют от 63 000 сумов и выше — правда, доставку придётся немного подождать.
Тренд № 2. Старый телефон с Bluetooth.
Тяга к «олдскульным» привычкам вдохновила и предпринимателей. Создательница образовательного бренда CatGPT Кэтрин Гётце превратила старый дисковый телефон в Bluetooth-устройство, подключающееся к мобильному.
Теперь её ретро-трубка звонит при входящем вызове, а при наборе звёздочки активируется Siri. После вирусного видео в соцсетях Гётце основала стартап Physical Phones, который собрал $118 тысяч предзаказов за первые трое суток.
Почему это стало популярным.
Люди всё чаще пытаются найти баланс между технологиями и желанием «выключиться» хотя бы ненадолго. Исследования показывают: физическая дистанция между человеком и телефоном помогает сосредоточиться и снижает уровень стресса. Если вы видите телефон — рука тянется его взять. Только убрав его из поля зрения, можно реально отключиться.
Ретро-трубка — это компромисс между жизнью в онлайне и возможностью остаться на связи, но не зависеть от постоянных уведомлений. Для кого-то это просто весёлый аксессуар, для других — способ почувствовать себя вне времени.
Так что, если у вас на антресолях завалялся старый телефон — самое время вдохнуть в него новую жизнь. Быть может, он не только украсит интерьер, но и поможет отдохнуть от суеты цифрового мира.