Кондратьев сказал, что делать, если в дом влетит дрон как в Красногорске

При объявление беспилотной опасности нужно уйти в помещение без окон, отметил в разговоре с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
«Особенно такая рекомендация актуальна, если вы живёте на высоких этажах. Можно уйти, например, в ванную комнату, в туалет, либо вообще скрыться в убежище. Если в квартиру залетел дрон, то уже ничего сделать нельзя, он сдетонирует», — рассказал он.
В качестве защиты эксперт порекомендовал обклеивать стекла бронепленкой.
«В квартирах на верхних этажах есть смысл ставить рольставни и закрывать, чтобы дрон не влетел, как минимум, в квартиру. Это позволит минизировать последствия», — объяснил Кондратьев.
