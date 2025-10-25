Ричмонд
Кондратьев сказал, что делать, если в дом влетит дрон как в Красногорске

В случае угрозы беспилотника эксперт Максим Кондратьев рекомендует укрыться в помещении без окон, например, в ванной комнате или туалете. Для защиты Кондратьев предложил обклеивать стекла бронепленкой и использовать рольставни.

Источник: Аргументы и факты

При объявление беспилотной опасности нужно уйти в помещение без окон, отметил в разговоре с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Особенно такая рекомендация актуальна, если вы живёте на высоких этажах. Можно уйти, например, в ванную комнату, в туалет, либо вообще скрыться в убежище. Если в квартиру залетел дрон, то уже ничего сделать нельзя, он сдетонирует», — рассказал он.

В качестве защиты эксперт порекомендовал обклеивать стекла бронепленкой.

«В квартирах на верхних этажах есть смысл ставить рольставни и закрывать, чтобы дрон не влетел, как минимум, в квартиру. Это позволит минизировать последствия», — объяснил Кондратьев.

Ранее эксперт рассказал, откуда запускали дроны по Красногорску.