Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павел Воля пошутил о новосибирцах на стендапе в ЛДС «Сибирь»

В свою очередь, зрителей на трибунах, где билеты стоили 8000 рублей, он окрестил «нищебродами Дзержинского района».

Источник: Сиб.фм

Во время своего выступления в ЛДС «Сибирь» 24 октября Павел Воля пошутил о доходах новосибирцев. Об этом пишет Сиб.фм.

На «Большом стендапе» комик обсуждал взрослую жизнь и семейные отношения, а в начале шоу решил пошутить о билетах на мероприятие. Павел Воля назвал зрителей, купивших билеты в партер за 20 000 рублей, «богачами из Центрального района». В свою очередь, зрителей на трибунах, где билеты стоили 8000 рублей, он окрестил «нищебродами Дзержинского района».

Кроме того, Павел Воля рассказал о необычных подарках, которые ему приносят фанаты, например, тазик холодца и оленьи рога.