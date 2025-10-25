Павел Воля пошутил о новосибирцах на стендапе в ЛДС «Сибирь»

На «Большом стендапе» комик обсуждал взрослую жизнь и семейные отношения, а в начале шоу решил пошутить о билетах на мероприятие. Павел Воля назвал зрителей, купивших билеты в партер за 20 000 рублей, «богачами из Центрального района». В свою очередь, зрителей на трибунах, где билеты стоили 8000 рублей, он окрестил «нищебродами Дзержинского района».