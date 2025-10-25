ХК «Амур» проиграл «Барысу» в Астане, но не уехал без эпичного гола

Хабаровский «Амур» потерпел поражение в выездном матче КХЛ против астанинского «Барыса». Матч завершился счётом 3:1 в пользу хозяев, сообщает Telegram-канал «Территория Тигров».
Игра прошла 24 октября на «Барыс Арене» в столице Казахстана. Хозяева открыли счёт в середине первого периода — отличился Масси после передачи Кайыржана и Томпсона. Во втором отрезке казахстанская команда усилила давление: Омирбеков увеличил преимущество ещё на одно очко, а Томпсон вскоре довёл счёт до 3:0. Единственную шайбу хабаровчане забросили за 36 секунд до финальной сирены — гол забил Петьков с передачи Грачёва.
По ходу встречи команды показали равную борьбу в атаке — по 32 броска в створ ворот, однако «Амур» уступил в реализации моментов. В активе хабаровчан больше силовых приёмов — 14 против 9, но меньше выигранных вбрасываний и отборов.
Следующий матч выездной серии «Амур» сыграет 26 октября в Москве против ЦСКА, а 28 октября выйдет на лёд для игры с «Северсталью».