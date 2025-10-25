ХК «Амур» проиграл «Барысу» в Астане, но не уехал без эпичного гола

Игра прошла 24 октября на «Барыс Арене» в столице Казахстана. Хозяева открыли счёт в середине первого периода — отличился Масси после передачи Кайыржана и Томпсона. Во втором отрезке казахстанская команда усилила давление: Омирбеков увеличил преимущество ещё на одно очко, а Томпсон вскоре довёл счёт до 3:0. Единственную шайбу хабаровчане забросили за 36 секунд до финальной сирены — гол забил Петьков с передачи Грачёва.