Глава государства поздравил народ Казахстана с Днём Республики

В День Республики Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам страны с торжественным поздравлением, отметив значимость этого праздника в истории независимого Казахстана.
Глава государства напомнил, что ровно 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана, ставшая началом новой эпохи в истории страны. Этот судьбоносный документ закрепил право народа самостоятельно определять свою судьбу и стал основой построения современного государства.
«С тех пор нами пройден большой и тернистый путь. Сформирован политический и экономический фундамент Независимости, определены международно признанные границы, возведена новая столица, достигнуты серьезные успехи в укреплении национальной идентичности и повышении качества жизни граждан» Президент.
По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан последовательно проводит взвешенную и сбалансированную внешнюю политику, благодаря чему успешно защищает национальные интересы и укрепляет авторитет на международной арене.
Президент отметил, что несмотря на глобальные вызовы и нестабильность в мире, Казахстан твердо следует курсу построения Справедливого государства, где каждый гражданин имеет равные возможности для самореализации.
Особое внимание в поздравлении было уделено реформам в политике, экономике и социальной сфере, направленным на устойчивое развитие страны и рост благосостояния народа.
Глава государства подчеркнул важность укрепления принципов «Закон и Порядок», идеологии «Таза Қазақстан», а также воспитания в обществе ценностей патриотизма, трудолюбия, ответственности и профессионализма.
«Мы становимся зрелой нацией, уверенно смотрящей в будущее» Касым-Жомарт Токаев.
Президент напомнил, что у каждого поколения есть своя миссия, а главным долгом современников является укрепление священной Независимости и развитие Казахстана как прогрессивного и справедливого государства.
«Убежден, что благодаря усердному труду, взаимной поддержке и, главное, единству, мы успешно реализуем все намеченные планы и покорим новые вершины» Глава государства.
В завершение Президент пожелал всем гражданам здоровья, благополучия и новых достижений:
«Пусть всегда высоко реет небесно-голубое знамя Казахстана!».