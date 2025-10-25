Глава государства поздравил народ Казахстана с Днём Республики

Глава государства напомнил, что ровно 35 лет назад была принята Декларация о суверенитете Казахстана, ставшая началом новой эпохи в истории страны. Этот судьбоносный документ закрепил право народа самостоятельно определять свою судьбу и стал основой построения современного государства.