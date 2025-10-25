Обвиняемый в растрате на белгородских фортификациях дал показания на соучастника

Бизнесмен Сергей Петряков, обвиняемый в хищениях при строительстве укреплений в Белгородской области, пошел на сделку со следствием. Как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, он дал показания в отношении своего предполагаемого сообщника Константина Зимина.