Обвиняемый в растрате на белгородских фортификациях дал показания на соучастника

Бизнесмен Сергей Петряков, обвиняемый в хищениях при строительстве укреплений в Белгородской области, пошел на сделку со следствием. Как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, он дал показания в отношении своего предполагаемого сообщника Константина Зимина.
«Обоснованность подозрения в причастности Константина Зимина к инкриминируемому деянию не подтверждена. Все обвинение строится на показаниях обвиняемого Петрякова, которые противоречат материалам уголовного дела», — следует из судебных документов.
Как свидетельствуют материалы, на строительство оборонительных сооружений в Белгородской области в 2022—2024 гг. было выделено 19,5 млрд рублей из федерального бюджета. Главным распорядителем средств выступил местный Минстрой, а генподрядчиком — управление капстроительства под руководством Алексея Сошникова. Ответственным за контроль за расходованием средств был тогдашний вице-губернатор — министр имущества Рустэм Зайнуллин.
Кроме этого, согласно документам, для извлечения коррупционной прибыли Зайнуллин задействовал подставных лиц — Зимина и Новикова, а также контролируемые ими фирмы: «МСК-Клин», «Юниверсал-Моторс» и ПСК «Спецмонтаж».
