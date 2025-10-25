Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемый в растрате на белгородских фортификациях дал показания на соучастника

Обвиняемый по делу о хищениях при строительстве фортификаций в Белгородской области пошел на сделку со следствием.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен Сергей Петряков, обвиняемый в хищениях при строительстве укреплений в Белгородской области, пошел на сделку со следствием. Как следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, он дал показания в отношении своего предполагаемого сообщника Константина Зимина.

«Обоснованность подозрения в причастности Константина Зимина к инкриминируемому деянию не подтверждена. Все обвинение строится на показаниях обвиняемого Петрякова, которые противоречат материалам уголовного дела», — следует из судебных документов.

Как свидетельствуют материалы, на строительство оборонительных сооружений в Белгородской области в 2022—2024 гг. было выделено 19,5 млрд рублей из федерального бюджета. Главным распорядителем средств выступил местный Минстрой, а генподрядчиком — управление капстроительства под руководством Алексея Сошникова. Ответственным за контроль за расходованием средств был тогдашний вице-губернатор — министр имущества Рустэм Зайнуллин.

Кроме этого, согласно документам, для извлечения коррупционной прибыли Зайнуллин задействовал подставных лиц — Зимина и Новикова, а также контролируемые ими фирмы: «МСК-Клин», «Юниверсал-Моторс» и ПСК «Спецмонтаж».

Ранее замначальника одного из департаментов мэрии Новосибирска обвинили в хищении 74 млн рублей.