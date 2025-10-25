В Иркутской области повстречали мамонта на трассе

Ранее ИА IrkutskMedia выпускало большой материал о шерстистых мамонтах, которые обитали в Сибири вплоть до окончания последнего Ледникового периода (около 12 тысяч лет до н. э). Окрестности Иркутска мамонты не обошли стороной, стада этого животного беззаботно гуляли по его территории, а в районе левого берега реки Кая когда-то существовало целое мамонтовое кладбище.