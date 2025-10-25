Ричмонд
В Иркутской области повстречали мамонта на трассе

Вымерший зверь путешествует по региону при помощи тягача.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 25 октября. Автомобилисты запечатлели на видео мамонта, путешествующего по дорогам Иркутской области. Вымерший зверь не может ходить сам, поэтому ему помогает передвигаться тягач. По словам очевидцев, огромного странника, вероятнее всего, везут в Иркутск.

«Все вожу, даже мамонта», — поделился впечатлениями автор видео.

Ранее ИА IrkutskMedia выпускало большой материал о шерстистых мамонтах, которые обитали в Сибири вплоть до окончания последнего Ледникового периода (около 12 тысяч лет до н. э). Окрестности Иркутска мамонты не обошли стороной, стада этого животного беззаботно гуляли по его территории, а в районе левого берега реки Кая когда-то существовало целое мамонтовое кладбище.