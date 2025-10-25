В Иркутской области повстречали мамонта на трассе

IrkutskMedia, 25 октября. Автомобилисты запечатлели на видео мамонта, путешествующего по дорогам Иркутской области. Вымерший зверь не может ходить сам, поэтому ему помогает передвигаться тягач. По словам очевидцев, огромного странника, вероятнее всего, везут в Иркутск.
«Все вожу, даже мамонта», — поделился впечатлениями автор видео.
Ранее ИА IrkutskMedia выпускало большой материал о шерстистых мамонтах, которые обитали в Сибири вплоть до окончания последнего Ледникового периода (около 12 тысяч лет до н. э). Окрестности Иркутска мамонты не обошли стороной, стада этого животного беззаботно гуляли по его территории, а в районе левого берега реки Кая когда-то существовало целое мамонтовое кладбище.