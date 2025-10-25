Швыдкой: SHAMAN не станет участвовать второй раз в «Интервидении»

«Интервидение» вернулось после долгого перерыва в 2025 году, проходя в Москве на площадке «Live Арена». Тогда Россию представлял SHAMAN, который сознательно отказался бороться за призовые места. Победителем стал исполнитель из Вьетнама — Дык Фук. Известно, что в следующем году конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.