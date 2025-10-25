Швыдкой: SHAMAN не станет участвовать второй раз в «Интервидении»

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов), возможно, не станет второй раз участвовать в конкурсе «Интервидение». Такое мнение высказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью РИА Новости.
По словам Швыдкого, артисту вряд ли захочется повторять тот же жест, который он продемонстрировал во время первого участия. «В России много талантливых музыкантов, их достаточно. Уверен, что мы выберем достойного», — подчеркнул он.
«Интервидение» вернулось после долгого перерыва в 2025 году, проходя в Москве на площадке «Live Арена». Тогда Россию представлял SHAMAN, который сознательно отказался бороться за призовые места. Победителем стал исполнитель из Вьетнама — Дык Фук. Известно, что в следующем году конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.
Ранее SHAMAN рассказал о символичности своего порядкового номера на «Интервидении».