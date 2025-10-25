Ричмонд
Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

В результате сформировался мощный шлейф пепла, который растянулся более чем на 100 километров.

Источник: Аргументы и факты

На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепловое облако на высоту около 2,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По информации ученых, извержение произошло около полудня по камчатскому времени. В результате сформировался мощный шлейф пепла, который растянулся более чем на 100 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.

Специалисты установили для Крашенинникова «оранжевый» авиационный код опасности, что означает повышенную активность вулкана и потенциальную угрозу для полетов в этом районе.

Ранее ученые обнаружили, что спящий более 700 лет вулкан Тафтан в Иране стал проспаться. Тафтан поднялся на 3,5 дюйма (9 сантиметров) за 10 месяцев в период с июля 2023 года по май 2024 года.