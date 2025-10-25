Вулкан Крашенинникова выбросил столб пепла на высоту 2,5 километра

На Камчатке вулкан Крашенинникова выбросил пепловое облако на высоту около 2,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По информации ученых, извержение произошло около полудня по камчатскому времени. В результате сформировался мощный шлейф пепла, который растянулся более чем на 100 километров в восточно-юго-восточном направлении от вулкана.
Специалисты установили для Крашенинникова «оранжевый» авиационный код опасности, что означает повышенную активность вулкана и потенциальную угрозу для полетов в этом районе.
Ранее ученые обнаружили, что спящий более 700 лет вулкан Тафтан в Иране стал проспаться. Тафтан поднялся на 3,5 дюйма (9 сантиметров) за 10 месяцев в период с июля 2023 года по май 2024 года.