Мэрия Омска признала аварийными два жилых дома и отель «Крокус»

Мэрия Омска признала аварийными еще три многоквартирных дома. Об этом вышло постановление мэра, опубликованное в пятницу, 24 октября.
Адреса данных домов следующие:
— ул. Пушкина, 133, корпус 8 (Центральный округ);
— ул. Минская, 5 (Ленинский округ);
— ул. Суровцева, 78 (Кировский округ).
Стоит оговориться, что дом на улице Пушкина сейчас используется как гостиница. Она носит название «Крокус» и имеет категорию в две звезды.
По данным из открытых источников, дом был построен в 1960 году. Ранее рядом с ним снесли другие аварийные дома, на освободившейся земле началась стройка.
Срок расселения жильцов домов обозначили до 31 декабря 2032 года. То есть до фактического сноса времени там может пройти еще долго.
Добавим, дом на улице Минской — это одноэтажка 1959 года постройки, а.
на улице Суровцева это двухэтажка 1955 года постройки. В ней живут 16 человек.
Ранее мы писали, что в Омске снесут бывшее здание школы № 163.