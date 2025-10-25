В Восточном Казахстане чествовали лучших жителей региона в честь Дня Республики

«25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Республики Казахстан. Сегодня мы отмечаем 35-летие этого исторического документа, ставшего основой будущей независимости страны. Эта дата — не просто страница в летописи, а символ решимости, единства и веры народа в свое будущее. Казахстан уверенно идет вперед, следуя стратегическому курсу президента, направленному на устойчивое развитие и благополучие общества. Восточно-Казахстанская область продолжает вносить весомый вклад в экономику страны. Все достижения нашей Республики — это результат сплоченного и созидательного труда наших граждан», — подчеркнул Нурымбет Сактаганов.