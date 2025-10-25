Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леса Новосибирской области приводят в порядок после пожароопасного сезона

Завершение пожароопасного периода ознаменовалось началом активных мероприятий по очистке лесов в Новосибирской области. Лесопользователи приступили к утилизации порубочных отходов — сухих ветвей, верхушек деревьев и пиломатериалов, оставшихся после вырубки. 24 октября представители прессы посетили территорию, контролируемую Новосибирским лесничеством, где показали процесс ликвидации отходов.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

Мероприятия проходят под пристальным наблюдением специалистов Министерства природных ресурсов и экологии региона, обеспечивающих выполнение правил пожарной безопасности и своевременность работ. Общая площадь подлежащих очистке земель составляет около 15,1 тыс. гектаров, из которых очищено уже 70%.

Светлана Гаранина, заместитель руководителя отдела надзорной деятельности минприроды Новосибирской области, отметила: «Утилизация порубочных материалов является обязательной процедурой для арендаторов лесных угодий. Наша задача заключается в минимизации рисков возникновения пожаров. Мы проводим тщательные проверки наличия защитных полос, достаточности оборудования для тушения возгораний и соблюдения метеоусловий — сжигание разрешено только при минимальной скорости ветра и достаточной влажности воздуха».

Она добавила, что каждая бригада оснащена полным комплектом необходимого противопожарного снаряжения и техники.

Виктор Нищета, представитель арендатора лесного участка, поделился деталями процесса: «Мы учитываем особенности каждого участка. Например, на территориях с торфяными почвами категорически запрещается проводить сжигание — риск возгорания торфа чрезвычайно высок. Здесь отходы измельчают и оставляют на естественное гниение. В остальных случаях производят плановую ликвидацию путем сжигания, ведь скопление сухой древесины создает повышенную опасность воспламенения в следующем сезоне».

Специалисты напоминают, что скопившиеся остатки дерева благоприятствуют распространению вредителей и заболеваний растений.

За несоблюдение установленных мер предусмотрены серьезные штрафы: должностные лица заплатят штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица — от 100 до 400 тысяч рублей (часть 1 ст. 8.32 КоАП РФ).