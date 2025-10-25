Леса Новосибирской области приводят в порядок после пожароопасного сезона

Светлана Гаранина, заместитель руководителя отдела надзорной деятельности минприроды Новосибирской области, отметила: «Утилизация порубочных материалов является обязательной процедурой для арендаторов лесных угодий. Наша задача заключается в минимизации рисков возникновения пожаров. Мы проводим тщательные проверки наличия защитных полос, достаточности оборудования для тушения возгораний и соблюдения метеоусловий — сжигание разрешено только при минимальной скорости ветра и достаточной влажности воздуха».