Дмитрий Демешин обсудил планы благоустройства дамбы Южного округа Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провёл выездное совещание с участием министров и главного архитектора региона по проекту комплексного благоустройства дамбы Южного округа. Как сообщает информационное агентство «Хабаровский край сегодня», участники совещания прошли по всей ее длине.
Обследование началось с территории рядом с ареной «Ерофей», где при поддержке Сбербанка запланировано создание нового парка. Губернатор указал на необходимость гармоничного соединения будущего сквера, начало строительства которого намечено на следующую весну, с общим проектом благоустройства дамбы. Особо подчеркнуто значение сохранения существующих зелёных насаждений и дополнения пространства декоративными цветущими кустарниками. Участники мероприятия также рассмотрели оптимальный вариант размещения беговой дорожки, соединяющей парк с прибрежной территорией.
Первая очередь проекта предусматривает формирование благоустроенных территорий с зонами отдыха, прогулочными дорожками, велодорожками и объектами ландшафтного дизайна. Предусмотрена установка современного уличного освещения и декоративных элементов малой архитектуры.
Дмитрий Демешин отдельно обратил внимание на эстетическое оформление боковых конструкций дамбы, выполненных из бетона, которое должно стать неотъемлемой частью общей концепции благоустройства.
Второй этап реализации проекта предполагает устройство коммерческих павильонов, общественных пространств для мероприятий, спортивной инфраструктуры, включая зоны воркаута, площадки для детей и подростков. Большое внимание уделяется обеспечению доступности и безопасности территории путём установки ограждений, оборудованных пандусов, организации тактильного ориентирования и системы видеоконтроля. Дополнительно территория получит озеленение новыми деревьями и кустами.
— Сегодня мы обследовали территорию, чтобы определить наиболее удобные места расположения инфраструктурных объектов. Мэрии города поручено организовать обсуждение предложений с жителями и учитывать их пожелания при разработке проектных решений, — резюмировал глава региона Дмитрий Демешин.
Начало работ запланировано на следующий год сразу после таяния снегового покрова, завершение ожидается летом. После реконструкции дамба станет частью единой 9-километровой набережной Хабаровска, включённой в программу перспективного развития городской агломерации.