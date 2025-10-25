Дмитрий Демешин обсудил планы благоустройства дамбы Южного округа Хабаровска

Обследование началось с территории рядом с ареной «Ерофей», где при поддержке Сбербанка запланировано создание нового парка. Губернатор указал на необходимость гармоничного соединения будущего сквера, начало строительства которого намечено на следующую весну, с общим проектом благоустройства дамбы. Особо подчеркнуто значение сохранения существующих зелёных насаждений и дополнения пространства декоративными цветущими кустарниками. Участники мероприятия также рассмотрели оптимальный вариант размещения беговой дорожки, соединяющей парк с прибрежной территорией.