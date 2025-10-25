Собчак планирует получить ВНЖ в Испании: что известно

При этом не так давно Собчак сообщила о покупке пентхауса в элитном комплексе в Москве. Так, в одном из элитных пентхаусов на Дмитровском шоссе ранее прошла вечеринка, устроенная Собчак. Гости окунулись в атмосферу нулевых, а сама хозяйка дала понять, что празднует новоселье. Еще одной деталью вечера стало заявление Собчак о том, что теперь ее соседкой является известная блогерша Наталья Давыдова.