Собчак планирует получить ВНЖ в Испании: что известно

Российская журналистка Ксения Собчак намерена получить вид на жительство в Испании. Соответствующую процедуру она инициировала для себя и своего сына. Об этом пишет испанская El Pais.
По данным издания, на основании пятилетней визы, выданной Францией, Собчак смогла приехать в Испанию.
Кроме этого, запрос журналистки на участие в программе «цифровых кочевников» и получение вида на жительство продолжает находиться на стадии обработки и принятия решения, подчеркивает газета.
«Ксения Собчак… оформляет вид на жительство в Испании для себя и своего сына. Как подтвердило издание El Pais, Франция выдала Собчак пятилетнюю визу, позволяющую свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, после чего она приехала в Испанию, чтобы подать заявление на постоянное проживание», — следует из текста материала.
Напомним, что еще в 2022 году газета Haaretz писала, что Собчак стала гражданкой Израиля. На это ее мать Людмила Нарусова, ответила, что ничего об этом не знает, и что дочь ездила в Израиль по медицинским вопросам. Позднее из-за этого разразился грандиозный скандал.
«Паспорт я получила, когда мир вокруг стал рушиться и когда стало понятно, что мне от этого надо уберечь себя и свою семью», — пришлось оправдываться тогда Собчак.
При этом накануне KP.RU информировал, что Собчак приобрела пентхаус в Испании и покидает Россию. Теперь она намерена переехать в Европу, взяв с собой сына Платона.
При этом не так давно Собчак сообщила о покупке пентхауса в элитном комплексе в Москве. Так, в одном из элитных пентхаусов на Дмитровском шоссе ранее прошла вечеринка, устроенная Собчак. Гости окунулись в атмосферу нулевых, а сама хозяйка дала понять, что празднует новоселье. Еще одной деталью вечера стало заявление Собчак о том, что теперь ее соседкой является известная блогерша Наталья Давыдова.
Помимо этого, интерьер заведения был выдержан в стилистике нулевых: в красно-розовой гамме, с диско-шарами и клипом Тимати «Потанцуй» на экранах.
Ранее Московский суд постановил, что журналистка Собчак должна выплатить долги по взносам на капитальный ремонт. Соответствующие иски были поданы столичным Фондом капитального ремонта. Тогда конкретная сумма долга не приводилась.