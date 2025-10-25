Ричмонд
В Новосибирской области приступили к обязательному сжиганию порубочных остатков

В регионе планируют очистить 15,1 тысячи га.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области приступили к приведению в порядок территорий лесных массивов. В частности, ведется работа по обязательному сжиганию порубочных остатков — сучьев, вершин и древесины, которые остались после заготовки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.

Всего в регионе планируют очистить 15,1 тысячи га, на 70 процентах территории работы уже выполнены. Сотрудники ведомства строго контролируют эти мероприятия: проверяют наличие минерализованных полос и обеспечены ли места работ средствами тушения.

Как отметили в Минприроды Новосибирской области, все лесозаготовительные бригады полностью оснащены необходимым лесопожарным инвентарем и оборудованием.