В Новосибирской области приступили к обязательному сжиганию порубочных остатков

В Новосибирской области приступили к приведению в порядок территорий лесных массивов. В частности, ведется работа по обязательному сжиганию порубочных остатков — сучьев, вершин и древесины, которые остались после заготовки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства природных ресурсов и экологии.
Всего в регионе планируют очистить 15,1 тысячи га, на 70 процентах территории работы уже выполнены. Сотрудники ведомства строго контролируют эти мероприятия: проверяют наличие минерализованных полос и обеспечены ли места работ средствами тушения.
Как отметили в Минприроды Новосибирской области, все лесозаготовительные бригады полностью оснащены необходимым лесопожарным инвентарем и оборудованием.