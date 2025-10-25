Театр Абая отметил День Республики премьерой «Япурай»

В программе прозвучали популярные казахские песни — «Япурай», «Маусымжан», «Самал тау», «Балапан қаз», «Ақ сиса», «Сәулем-ай», «Қарлығаш», «Аққу», «Ләйлім шырақ» — в современной хоровой интерпретации. Музыкальное оформление сочеталось с яркими сценографическими решениями и мультимедийными проекциями, включающими цитаты Абая, Шакарима, Аль-Фараби и Махмуда аль-Кашгари.