В Госдуме объяснили, кто имеет право проживать в квартире после смерти владельца

Квартиру умершего нельзя опечатывать из-за разногласий между наследниками.

Источник: Комсомольская правда

Смерть собственника квартиры не лишает зарегистрированных в ней жильцов, а также родственников и наследников права на проживание до оформления наследства. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР), комментируя проблемы с распоряжением жильём до вступления в наследство.

По его словам, квартиру умершего нельзя опечатывать из-за разногласий между наследниками, а право жить в ней сохраняется за несколькими категориями граждан.

«Прежде всего — это зарегистрированные жильцы. Их регистрация остаётся в силе до тех пор, пока не будет аннулирована судом или самим жильцом. Ни управляющая компания, ни наследники не вправе просто так их выселить», — подчеркнул Кошелев.

Кроме того, право на проживание имеют наследники по закону или завещанию, даже если они ещё официально не оформили наследство. «Они могут фактически находиться в квартире до завершения процесса наследования, пока не нарушают права других. Это касается и родственников, которые приехали для оформления документов», — уточнил депутат.

Особое право на проживание сохраняется за несовершеннолетними детьми, супругом и пожилыми родителями умершего собственника. «Выселить их до решения вопросов с наследством невозможно», — отметил Кошелев.

Он также добавил, что нетрудоспособные граждане, которые на протяжении года до смерти собственника проживали с ним и находились у него на иждивении, наследуют наряду с наследниками своей очереди и имеют равные права на проживание.

Между тем стало известно, что в Госдуме хотят обязать подтверждать дееспособность при сделках с недвижимостью.

