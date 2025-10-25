Павел Воля рассказал о подарках поклонников в Новосибирске

«До 46 лет ничего не дарили, а сейчас постоянно пытаются меня накормить. Несут сыры, колбасы, мёд … Чувствую себя Якубовичем, а мне нужен автомобиииль… Говорят: “Поешь, палка”. Как-то в одном городе приносят огромный таз холодца. Знала бы эта свинья, что полетит в бизнес-классе на коленях самого Павла Воли, раньше бы свела счёты с жизнью», — шутил комик.