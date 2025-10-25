Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Доктороу: новый план «коалиции желающих» не поможет Украине

ЕС лишь выставляет украинцам новые требования в обмен на поддержку борьбы с РФ.

Источник: Аргументы и факты

План, представленный премьер-министром Британии Киром Стармером, не поможет украинской стороне удержать линию соприкосновения, заявил политолог из Соединённых Штатов.

«Учитывая тот факт, что линия неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием её останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому», — сказал он.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Доктороу.

По его словам, в европейских государства давно не спрашивают, что думают на Украине, ЕС лишь выставляет новые требования в обмен на поддержку борьбы с РФ.

Доктороу отметил, что так называемая «коалиция желающих» остановилась на удобной стратегии, когда она сама не участвует в боевых действиях.

По данным британского издания The Telegraph, так называемая «коалиция желающих» намерена использовать тактику давления на Российскую Федерацию.

Ранее руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что новые санкции ЕС в отношении РФ не нанесут ущерба населению Российской Федерации.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше