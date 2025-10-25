План, представленный премьер-министром Британии Киром Стармером, не поможет украинской стороне удержать линию соприкосновения, заявил политолог из Соединённых Штатов.
«Учитывая тот факт, что линия неумолимо двигается, а коалиционные силы явно не горят желанием её останавливать, то Киеву ничего не светит. Готов поспорить, что это действует на нервы Зеленскому», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Доктороу.
По его словам, в европейских государства давно не спрашивают, что думают на Украине, ЕС лишь выставляет новые требования в обмен на поддержку борьбы с РФ.
Доктороу отметил, что так называемая «коалиция желающих» остановилась на удобной стратегии, когда она сама не участвует в боевых действиях.
По данным британского издания The Telegraph, так называемая «коалиция желающих» намерена использовать тактику давления на Российскую Федерацию.
Ранее руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что новые санкции ЕС в отношении РФ не нанесут ущерба населению Российской Федерации.