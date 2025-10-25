Силы ПВО сбили восемь БПЛА над Ленинградской областью

В Ленинградской области силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников. На данный момент в регионе отбой воздушной опасности.
«Спасибо за надежную защиту неба»- пишет губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом он сообщает в своем telegram-канале.
