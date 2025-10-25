Ричмонд
+8°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пожалуйста, пожалуйста»: Мадуро попросил Трампа не начинать войну с Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться от военных действий против его страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться от военных действий против его страны.

— Нет войне, никаких безумных войн. Только мир, только мир навсегда. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, — так Мадуро эмоционально высказался на английском языке на мероприятии в Каракасе.

Эти слова прозвучали на фоне сообщений американских чиновников, озвученных телеканалом CNN, о том, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято, передает РИА Новости.

Американский лидер в свою очередь заявил, что Вооруженные силы США в скором времени могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле.

До этого глава Белого дома уже предупреждал, что лица, занимающиеся ввозом наркотиков в страну, будут «убиты». По словам президента США, для борьбы с наркотиками правительство не будет запрашивать у Конгресса утверждение «объявления войны».

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше