«Пожалуйста, пожалуйста»: Мадуро попросил Трампа не начинать войну с Венесуэлой

Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом отказаться от военных действий против его страны.
— Нет войне, никаких безумных войн. Только мир, только мир навсегда. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, — так Мадуро эмоционально высказался на английском языке на мероприятии в Каракасе.
Эти слова прозвучали на фоне сообщений американских чиновников, озвученных телеканалом CNN, о том, что Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по объектам производства кокаина в Венесуэле. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято, передает РИА Новости.
Американский лидер в свою очередь заявил, что Вооруженные силы США в скором времени могут начать проводить наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке, в частности, в Венесуэле.
До этого глава Белого дома уже предупреждал, что лица, занимающиеся ввозом наркотиков в страну, будут «убиты». По словам президента США, для борьбы с наркотиками правительство не будет запрашивать у Конгресса утверждение «объявления войны».