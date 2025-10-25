Потери украинских войск в зоне специальной военной операции за последние сутки составили около 1630 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Наиболее серьезные потери зафиксированы в зоне ответственности группировки «Центр», где, по данным военного ведомства, противник утратил свыше 500 военнослужащих. В районах действий соединений «Восток» и «Юг» потери украинской стороны оцениваются соответственно в более чем 340 и до 285 человек.
Также сообщается, что в зоне группировки «Запад» уничтожено свыше 240 бойцов ВСУ, подразделения «Днепр» ликвидировали более 75 военнослужащих, а в направлении, контролируемом группировкой «Север», противник потерял до 190 человек.
Ранее российские военные уничтожили до двух взводов украинских боевиков в ходе освобождение днепропетровского села Першотравневое.