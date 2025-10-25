ВСУ за сутки потеряли 1630 человек в зоне спецоперации

Наиболее серьезные потери зафиксированы в зоне ответственности группировки «Центр», где, по данным военного ведомства, противник утратил свыше 500 военнослужащих. В районах действий соединений «Восток» и «Юг» потери украинской стороны оцениваются соответственно в более чем 340 и до 285 человек.