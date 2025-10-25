Вице-мэр Омска провел конструктивную встречу с главами патриотических клубов

В ходе конструктивного диалога стороны затронули темы поддержки военно-патриотических клубов и развития их работы. Антон Киселев подчеркнул важность их деятельности в формировании у молодого поколения гражданской позиции, ответственности и любви к Родине, а также подчеркнул, что победы воспитанников клубов в спортивных соревнованиях — еще один большой повод для гордости за омскую молодежь.