Вице-мэр Омска провел конструктивную встречу с главами патриотических клубов

В пятницу, 24 октября, представители городских военно-патриотических клубов встретились и общались с вице-мэром Омска, директором департамента общественной безопасности Антоном Киселевым. Всего здесь участвовали руководители более 13 организаций.
О своей работе вице-мэру рассказали представители военно-патриотических клубов «Застава55», «Характер», «Гвардейская смена», «Витязь-Сибирь», «Граница», «Десант. Разведка», «Сибирский полк», военно-патриотического клуба казачьей кадетской школы-интерната имени Язова, православно-спортивного клуба «Десантник», школы юнг им В. В. Рыпакова, областной Федерации парашютного спорта, Омского аэроклуба, омского отделения ДОСААФ России и других.
«В клубах молодежь занимается военно-прикладными видами спорта, участвует в историко-краеведческих исследованиях и крупных культурных и спортивных мероприятиях, ведет работу по сохранению мемориалов и обелисков, собирает гуманитарную помощь для российских военнослужащих», — сообщила пресс-служба департамента общественной безопасности.
В ходе конструктивного диалога стороны затронули темы поддержки военно-патриотических клубов и развития их работы. Антон Киселев подчеркнул важность их деятельности в формировании у молодого поколения гражданской позиции, ответственности и любви к Родине, а также подчеркнул, что победы воспитанников клубов в спортивных соревнованиях — еще один большой повод для гордости за омскую молодежь.
«Ежегодно воспитанники омских городских военно-патриотических клубов показывают высокие результаты на мероприятиях различного уровня. Этому способствует эффективная система патриотического воспитания детей и молодёжи, действующая в городе Омске, поэтому такое направление дополнительного образования нам важно поддерживать и развивать», — отметил он.
Вице-мэр добавил, что высокие достижения в военно-патриотической деятельности и победы в событиях патриотической направленности разного уровня, местных и общероссийских, это хороший пример для школьников и студентов, которых тем самым может заинтересовать работа клубов.
Особым гостем мероприятия стал председатель Федерации парашютного спорта Омской области Роман Аникин. Он поделился видением того, как его вид спорт может стать еще одним инструментом для привлечения молодежи к активному образу жизни и формированию сильного духа.
Участники встречи обменялись мнениями о будущем патриотического воспитания в регионе, решив объединить усилия, обмениваться информацией и координировать совместную работу по совершенствованию методов патриотического воспитания подростков и молодежи.
