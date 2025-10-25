На юге Омска сгорел частный дом. Есть погибшие

Утром в пятницу, 24 октября, в Порт-Артуре сгорел частный дом.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области, ЧП произошло на улице 17-й Марьяновской ранним утром. До прибытия спасателей из жилья эвакуировались шестеро, в том числе трое детей.
К моменту приезда пожарных огонь разошёлся по площади в 180 квадратных метров. Пожар тушили 24 сотрудника МЧС России, задействовав 6 единиц техники. Катастрофа унесла жизнь одного человека.
Открытое горение было ликвидировано в течение 40 минут. Причины происшествия устанавливаются.