На юге Омска сгорел частный дом. Есть погибшие

Пожар разошёлся на большую площадь, но потушили его быстро.

Источник: Om1 Омск

Утром в пятницу, 24 октября, в Порт-Артуре сгорел частный дом.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Омской области, ЧП произошло на улице 17-й Марьяновской ранним утром. До прибытия спасателей из жилья эвакуировались шестеро, в том числе трое детей.

К моменту приезда пожарных огонь разошёлся по площади в 180 квадратных метров. Пожар тушили 24 сотрудника МЧС России, задействовав 6 единиц техники. Катастрофа унесла жизнь одного человека.

Открытое горение было ликвидировано в течение 40 минут. Причины происшествия устанавливаются.