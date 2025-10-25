Ричмонд
В Башкирии температура воздуха упадет до −5 градусов

В ближайшие дни в регионе сохранится сухая погода.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, какими будут выходные в Башкирии. По словам метеорологов, сегодня, 25 октября, ветер будет слабым и переменным. Днем воздух прогреется от +5 до +10 градусов.

В воскресенье, 26 октября, погода останется без существенных осадков. Ветер усилится до умеренного и будет дуть с юга и юго-востока. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, днем температура поднимется до +7…+12 градусов.

В большинстве районов в понедельник, 27 октября, осадков не ожидается, хотя днем на западе региона возможен небольшой дождь. Ветер сохранится южный и юго-восточный умеренной силы. Ночные температуры ожидаются в пределах 0…+5 градусов, дневные — от +7 до +12 градусов.

