В Башкирии температура воздуха упадет до −5 градусов

Стало известно, какими будут выходные в Башкирии. По словам метеорологов, сегодня, 25 октября, ветер будет слабым и переменным. Днем воздух прогреется от +5 до +10 градусов.
В воскресенье, 26 октября, погода останется без существенных осадков. Ветер усилится до умеренного и будет дуть с юга и юго-востока. Ночью столбики термометров покажут от 0 до −5 градусов, днем температура поднимется до +7…+12 градусов.
В большинстве районов в понедельник, 27 октября, осадков не ожидается, хотя днем на западе региона возможен небольшой дождь. Ветер сохранится южный и юго-восточный умеренной силы. Ночные температуры ожидаются в пределах 0…+5 градусов, дневные — от +7 до +12 градусов.
