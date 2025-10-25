Ричмонд
Синоптики обещают шторм с ливнями, грозами и градом в Ростовской области в субботу

В субботу в Ростовской области ожидаются ливни, грозы, град и штормовой ветер.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 25 октября, в Ростовской области ожидается непогода. Штормовое предупреждение озвучили в ГУ МЧС по донскому региону, а синоптики Ростовского гидрометцентра уточнили, чего ждать от выходного дня жителям.

Так, в Ростове-на-Дону, будет переменная облачность с прояснениями. Днем ожидается умеренный дождь. Восточный и юго-восточный ветер с переходом на юго-западный разовьет скорость до 8 — 13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов.

В Ростовской области синоптики также прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, в утренние и дневные часы местами возможны сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и штормом. Восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, а днем в отдельных районах его порывы усилятся до 15 — 18 и даже до 20 — 22 метров в секунду при грозе.

Столбики термометров днем покажут до +9 — +14 градусов, по югу потеплеет до +18.

