Синоптики обещают шторм с ливнями, грозами и градом в Ростовской области в субботу

В Ростовской области синоптики также прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем в большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь, в утренние и дневные часы местами возможны сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и штормом. Восточный и юго-восточный с переходом на юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8 — 13 метров в секунду, а днем в отдельных районах его порывы усилятся до 15 — 18 и даже до 20 — 22 метров в секунду при грозе.