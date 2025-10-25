Как имя человека может влиять на судьбу: психолог объяснил, от чего это зависит

Популярность необычных и редких имен среди россиян растет с каждым годом. Многие родители сегодня выбирают старинные славянские имена или составные варианты, чтобы сделать имя ребенка уникальным. Психолог Михаил Хорс в беседе с KP.RU дал ответ, влияет ли имя на судьбу человека.
— Есть такое понятие — самосбывающийся прогноз. Когда человеку что-то нагадали, а дальше он начинает бессознательно подстраивать свои действия под это предсказание. Имя как раз может быть таким фактором, — объяснил психолог.
Он добавил, если родители говорят ребенку, что его имя несет определенный смысл или предвещает что-то хорошее, ребенок чаще выстраивает свои отношения с окружающими исходя из этого и обращает внимание на проявление к себе любви.
— Если тебя зовут Любомира и родители говорят, что тебя будет любить мир, девочка с большой долей вероятности станет выстраивать свое взаимодействие с окружающими, исходя из этого. Обращать внимание на проявление к ней любви и закрывать глаза на нелюбовь, так как это противоречит «заданным параметрам», — пояснил специалист.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что красивое и значимое имя может стать стимулом для достижения целей и повышения уверенности в себе, тогда как нелюбимое имя способно мешать личностному развитию.