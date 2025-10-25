Лунные календари для садоводов — правда или миф: биолог дал ответ

— В лунных календарях ярко выражен эффект плацебо. Я знаю, что сегодня хорошее время для посадки растения. Я это делаю с уверенностью и надеждой на хороший урожай. Подсознательно я лучше обрабатываю почву, и в самом деле вижу лучший результат. Если выкинуть из головы фазы и благоприятные дни, все отлично вырастет, — пояснил доктор наук.