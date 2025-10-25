Лунные календари для садоводов — правда или миф: биолог дал ответ

Многие садоводы, особенно те, кто верит в силу лунных фаз, используют лунный календарь для определения лучшего времени для посадки и уборки урожая. Однако, действительно ли это влияет на растения? Об этом KP.RU рассказал директор Ботанического сада МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб.
— Растения видят свет! У растений есть воспринимающие свет фоторецепторы. В ясную лунную ночь они ощущают свет, — заверил специалист.
Чуб отметил, что даже в ясную лунную ночь растения ощущают свет. Однако если небо пасмурное, Луны нет, и растения ее не чувствуют. По словам эксперта, сами фазы спутника Земли также никак не влияют на будущий урожай.
— В лунных календарях ярко выражен эффект плацебо. Я знаю, что сегодня хорошее время для посадки растения. Я это делаю с уверенностью и надеждой на хороший урожай. Подсознательно я лучше обрабатываю почву, и в самом деле вижу лучший результат. Если выкинуть из головы фазы и благоприятные дни, все отлично вырастет, — пояснил доктор наук.
Главное, что влияет на посадку и уборку урожая — это погода. Засуха, дожди и морозы, по словам Чуба, никак не связаны с лунными фазами. А вот солнечный свет и погода действительно играют решающую роль.