Отопление, восстановленное при вмешательстве прокуратуры, снова пропало в квартирах владивостокцев

Жалобы на отсутствие отопления поступают и от жителей улиц, сигналы с которых уже отрабатывала прокуратура. Накануне ведомство информировало, что в числе 55 отработанных адресов были жилые дома на улицах Адмирала Кузнецова и проспекте 100-летия Владивостока. Но сегодня в telegram-чате главы Владивостока появилось обращение от жилицы дома № 92 на проспекте 100-летия, которая информирует об отсутствии отопления и горячей воды. В доме, помимо жилых помещения, находится суд Советского района Владивостока и учреждения дополнительного образования — муниципальный детский клуб «Орлёнок» и частный центр робототехники. По предварительной информации, порыв был выявлен ещё в августе, но по состоянию на 25 октября никаких работ на повреждённой теплотрассе не проводится.