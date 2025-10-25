Отопление, восстановленное при вмешательстве прокуратуры, снова пропало в квартирах владивостокцев

В основном отопление отсутствует из-за порывов на теплосетях. Как информирует администрация Владивостока, в городе к утру 25 октября работают 20 аварийных бригад. Сейчас одна из них устраняет порыв, оставивший без отопления ведомственный детский сад № 188. Также коммунальщики устранили аварию, повлиявшую на теплоснабжение микрорайона Эгершельд.
Глава города Константин Шестаков объявил, что к аварийным работам будут привлекаться дополнительные силы и средства.
Жалобы на отсутствие отопления поступают и от жителей улиц, сигналы с которых уже отрабатывала прокуратура. Накануне ведомство информировало, что в числе 55 отработанных адресов были жилые дома на улицах Адмирала Кузнецова и проспекте 100-летия Владивостока. Но сегодня в telegram-чате главы Владивостока появилось обращение от жилицы дома № 92 на проспекте 100-летия, которая информирует об отсутствии отопления и горячей воды. В доме, помимо жилых помещения, находится суд Советского района Владивостока и учреждения дополнительного образования — муниципальный детский клуб «Орлёнок» и частный центр робототехники. По предварительной информации, порыв был выявлен ещё в августе, но по состоянию на 25 октября никаких работ на повреждённой теплотрассе не проводится.
Сохраняются проблемы на улице Адмирала Кузнецова. В домах №№ 74, 80, 84, 88 отопление вчера действительно дали (после вмешательства прокуратуры), но сегодня утром отключили. Жильцы пишут, что дома так и не успели прогреться. В некоторых пропало ещё и электричество. В доме № 90 отапливается только половина квартир.
Жителям дома № 11 по улице Гамарника и доме № 139 по проспекту 100-летия Владивостока отопление обещают восстановить к 31 октября. Граждане считают такую ситуацию неприемлемой, так как в городе уже холодно, были зафиксированы отрицательные температурные аномалии, а на следующей неделе ожидается очередное похолодание. Никаких восстановительных работ жильцы не наблюдают.
Нет отопления на Партизанском проспекте, где ведутся работы по устранению порыва в районе дома № 13, без отопления остаются несколько жилых домов и детский сад № 44, ориентировочные сроки устранения — 30 октября. А жильцам дома № 13 утверждают, что порыв где-то в районе улицы Башидзе, ликвидировать аварию обещали к 24 октября, но подачу коммунального ресурса так и не наладили.
Также нет отопления на Океанском проспекте, 85; Адмирала Корнилова, 9; Грязелечебнице, 19; Каштановой, 11; Полярной, 7Б; Руднева, 4, 6, 8, 10; Светланской, 86, Сипягина, 31, Тунгусской, 10а. В домах № 88 на улице Верхнепортовой и № 19/2 на улице Славянской отопление подали, но вскоре отключили, причём на Верхнепортовой — вместе с горячей водой.